مستوطنون يهود يحرقون علم الاحتلال ويرفعون علم فلسطين (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو – لم يُحدد تاريخه- لمجموعة من المستوطنين اليهود يقومون بحرق علم الاحتلال ويرفعون علم فلسطين.

وتشهد دولة الاحتلال اضطرابات كبيرة منذ أعلن رئيس وزراء الاحتلال عن “إصلاحات قضائية” أثارت الغضب وأشعلت التظاهرات.

وأجبرت الاحتجاجات الغاضبة رئيس الوزراء لدولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التعديلات القضائية.

مستوطنون يهود يحرقون علم "إسرائيل" ويرفعون علم "فلسطين" 🇵🇸 pic.twitter.com/VH208y9PKc — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) March 27, 2023

نتنياهو يؤجل التعديلات القضائية:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن نتنياهو فقد أكد أنه سيرجيء القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون العدالة لجلسة الكنيست المقبلة.

وأضاف نتنياهو أننا في دولة الاحتلال على مفترق طرق خطير، موضحا أن تأجيل التعديلات القضائية يأتي من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء.

وتابع قائلا :” لا يمكن لدولة الاحتلال البقاء دون جيشها ولا يمكن لجيشها البقاء مع رفض أداء الخدمة العسكرية”.

وطالب الجميع بالتزام الهوء قائلا : “الأزمة الراهنة في دولة الاحتلال تلزم الجميع على التصرف بمسؤولية”.

تعليق الدراسة بالجامعات:

وكانت دولة الاحتلال أعلنت أمس الأحد تعليق عمل الجامعات اعتبارا من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر.

جاء هذا وسط احتجاجات عارمة، حيث وصل رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” في دولة الاحتلال، إلى منزل رئيس وزراء الكيان الصهويني بنيامين نتانياهو، بينما يحاول متظاهرون الوصول إلى المنزل.

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