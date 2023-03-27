الحوثي يشن حملة اعتقالات أثناء تشييع جنازة ناشط

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الغثنين، حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيا الحوثي تجاه الشباب اليمني، أثناء تشييع جنازة ناشط.

مشيعو الجنازة

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تدفع بالمئات من عناصرها في محافظتي ذمار وصعدة، باتجاه مدينة إب، وتستحدث عدد من النقاط، وتشن حملة اعتقالات بحق الشباب المشاركين في تشييع جنازة الناشط الشاب حمدي عبدالرزاق الملقب بـ “المكحل” والذي تم تصفيته في معتقلات المليشيا إثر انتقادات لفسادها وممارساتها “.

تحول لتظاهرة

وأضاف: “المعلومات الأولية تشير إلى قيام مليشيا الحوثي الارهابية باعتقال عدد من الشباب المشاركين في التشييع الذي تحول لتظاهرة بينهم (بهجت الشرعبي، محمد النجار، هيثم أحمد الحضرمي، هيثم حسن دهاق)، فيما كانت المليشيا قد اختطفت في وقت سابق الناشطين (علي السياغي، محمد الشيبه)”.

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الحوثي يتحمل المسؤولية

واختتم الوزير :”نحمل المدعو أبو علي الكحلاني، مشرف المليشيا الحوثية، في محافظة إب، المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب المختطفين، ونطالب بموقف دولي يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاسبة قياداتها في المحاكم الدولية”.