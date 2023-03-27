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الإطاحة بمواطن بحوزته كمية أقراص مخدرة

الإطاحة بمواطن بحوزته كمية أقراص مخدرة

الإطاحة بمواطن بحوزته كمية أقراص مخدرة
١٢:٢٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن مركز شرطة بحر أبو سكينة، بمحافظة محايل، منطقة عسير، أمس الاثنين، من القبض على مواطن، لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

67 قرصا

ووفق بيان “الأمن العام” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جرى القبض على مواطن بحوزته 67 قرصا من مادة الامفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأفاد البيان أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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محافظة جدة

وخلال الأسبوع الماضي، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 106.320 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جدة.

وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مواطنين بالرياض

في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة الرياض بحوزتهم (189.903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ضبط بحوزة المتهمين 141 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و3 أسلحة نارية وطلقات حية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أخبار السعودية اليوم أقراص مخدرة الأمن العام الإطاحة بمواطن محافظة محايل منطقة عسير

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