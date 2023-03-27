المحرومون في رمضان.. اغتنم شهر الخير واحذر أن تكون منهم

تواصل – فريق التحرير:

مع قدوم شهر رمضان، الذي يعد من أعظم مواسم الطاعة والغفران، فيه تتضاعف الحسنات وتُمحى السيئات، وتتنزل الرحمات، فيه ليلة من خير الليالي، وفيه يصفو قلب المؤمن وتسمو نفسه إلى العمل الصالح والطاعات.

وجعل الله في رمضان من أسباب الخير والسعادة وإحسان العبادة ما يجعل المؤمن ينتظر قدوم هذا الشهر العظيم لعله يخالف نفسه وهواه، ويتقرب فيه إلى مولاه.

اقرأ أيضا:

مهندس بريطاني “غير مسلم” يصوم شهر رمضان كاملاً.. تعرف على السر

– وأقبل شهر رمضان شهر الخيرات

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أتاكم رمضانُ شهرٌ مباركٌ فرضَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليكم صيامَه، تُفتَحُ فيه أبوابُ السماءِ، وتُغلَقُ فيه أبوابُ الجحيمِ، وتُغلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، للهِ فيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ”.

وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أنْ يُلهَم المرء استغلال كل ساعة في هذه الأيام المباركات فيما يحبه الله ويرضاه، عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: “ليس من عملِ يومٍ إلا يُختمُ عليه”.

أيام رمضان تمر سريعاً، ومن لم يربح في هذا الشهر فقد خسر خسراناً مبيناً!، وفيه قال الشاعر:

أَلا دَاع إِلَى الله الْمُجيب . . . بقلب من مَعَاصيه معيب

أَلا باك على أمد بعيد . . . يُؤَدِّيه إِلَى أجل قريب

فَإِن الْمَوْت يندبنا ويبغي . . . نفوسا لَيْسَ تألم للذنوب

وَشهر الصَّوْم شَاهده علينا . . . بأعمال القبائح والذنُوب

فيا رباه عفوا مِنْك والطف . . . بِفَضْلِك للمحير والكئيب

وفي هذا الشهر العظيم يُحرم فئات من الناس من الفضل والخير كله، هؤلاء هم الغافلون عن الطاعات، ومنهم:

اقرأ أيضا:

تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك

– المفطرون في رمضان بغير عذر

لا شك أن أول هؤلاء المحرومين هو من يفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب والجماع من غير عذر من سفر أو مرض ونحوه.

وقد عد الذهبي وابن حجر الهيثمي الفطر في نهار رمضان بلا عذر من الكبائر.

ومنهم من يجاهر بالفطر في الطرقات، دون حياء من الله، ولا من عباد الله. ومن شركاء هؤلاء في الوزر أصحاب المطاعم الذين يفتحون محالهم لترحب بالفاسقين المفطرين بغير عذر، ويعاونونهم على الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

اقرأ أيضا:

هل تحتسب المرأة خدمتها لأهل بيتها وتترك العبادة والتطوع في رمضان

2- احذر شهادة الزور

ومن المحرومين من الفضل والخير في هذا الشهر أولئك الذين يشهدون الزور، ومن صور قول الزور:

أ- الغيبة، والنميمة والبهتان؛ فيا خائضًا في أعراض الناس. . . أقصر! !

وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ؛ الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ.

وعن حفصة بنت سيرين قالت: ((الصيام جُنَّة، ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة)).

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ.

– الكذب ولو على سبيل المزاح

احذر أخي المسلم واحذري أختي المسلمة، من الكذب في هذا الشهر وفي غيره من الشهور، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ).

وقَالَ جَابِرٌ-رضى الله عنه-: إذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُك وَبَصَرُك وَلِسَانُك عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَإِثْمَ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْك وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلاَ تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

ويجمع هذا كله حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).



اقرأ أيضا:

طرائف رمضانية.. مدعي المُعجزات والقاضي يحيى

– من صام وترك الصلاة

البعض من المسلمين قد يصوم رمضان، ولكن يهمل في صلاته، ومنهم من لا يصلي، قال الله سبحانه في شأن تارك الصلاة {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}.

وقال في شأنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الْعَهْدُ الذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم-أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: (مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ).

فهذا الذي يترك الصلاة في رمضان من المحرومين بلا شك.

– إدمان البرامج التلفزيونية المحرمة

احذر أخي المسلم واحذري أختي المسلمة ضياع أوقات شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات أو البرامج التافهة التي تكثر في شهر رمضان.

وليكن شعار كل مسلم وكل مسلمة في شهر رمضان أن الوقت كالسيف، ودقائق شهر رمضان معدودة وإن ذهبت لا تعود، فاغتنم كل دقيقة من دقائق هذا الشهر العظيم في الطاعة والقرآن والذكر لله سبحانه وتعالى لتكون من الفائزين.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم مَنْ عليه قضاء من رمضان الماضي وما زال يسوّف؟