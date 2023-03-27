في 3 خطوات.. “توكلنا” يتيح خدمات استعراض المصحف الشريف برمضان

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أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة خدمات استعراض المصحف الشريف كاملا وقراءته في أي وقت في شهر الخير شهر رمضان المبارك.

خدمات استعراض المصحف الشريف

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وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “في شهر الخير.. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعاً لأَصْحابِهِ”.

وتابع تطبيق توكلنا، أنه تم إتاحة طريقة استعراض المصحف الشريف من خلال الخطوات التالية:

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خطوات الوصول للخدمة

– صفحة الخدمات

– ثم الخدمات الدينية

– ثم الدخول إلى خدمة المصحف الشريف

أهم مزايا الخدمة

كذلك يتيح تطبيق توكلنا، يمكن استعراض المصحف الشريف كما يمكنك البحث عن السورة المطلوبة أو وضع علامة مرجعية للصفحة.

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