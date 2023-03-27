شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على الرياض، مساء اليوم الإثنين، الخامس من شهر رمضان المبارك.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على الرياض لاسيما على الطرق السريعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب يصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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