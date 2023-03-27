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جريمة مخلّة بالشرف.. حرس الحدود تتوعد بغرامة مليونية والسجن 15 عاما
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جريمة مخلّة بالشرف.. حرس الحدود تتوعد بغرامة مليونية والسجن 15 عاما

جريمة مخلّة بالشرف.. حرس الحدود تتوعد بغرامة مليونية والسجن 15 عاما

جريمة مخلّة بالشرف.. حرس الحدود تتوعد بغرامة مليونية والسجن 15 عاما
١١:٤٤:١٣ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب:

– بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً.

– وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

– مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به.

جرمة مخلة بالشرف:

وشددت أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

ودعا حرس الحدود إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (994) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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اخبار السعودية السجن 15 عاما السعودية اليوم حرس الحدود غرامة مليونية مخالفين

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