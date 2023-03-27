“الزومبي” يظهرون في الشوارع.. تأثير مخدر قاتل في أمريكا

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتشار مخدر خطير في الولايات المتحدة يخلط فيه المدمنون الزيلازين مع الفنتانيل.

مخدر مميت:

وذهبت آراء إلى أن هذا المزيج يتحول إلى مخدر مميت، ويتحول فيها المدمن إلى ما يشبه الزومبي، كما أنه يسبب تعفن الجلد ويجعلهم يتحركون بلا هدف، ويتمايلون في مشيتهم، ولا يستجيبون للمحيط حولهم وكل ما يريدونه هو المزيد من هذا المزيج القاتل.

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انتشار مدمني المخدرات

وفي وقت سابق، وثقت المقاطع، انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وأظهرت المقاطع، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً”