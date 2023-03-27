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كانوا متجهين لأداء العمرة.. حالات المصابين في حادث عقبة شعار
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كانوا متجهين لأداء العمرة.. حالات المصابين في حادث عقبة شعار

كانوا متجهين لأداء العمرة.. حالات المصابين في حادث عقبة شعار

كانوا متجهين لأداء العمرة.. حالات المصابين في حادث عقبة شعار
١١:٤٢:٥٩ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير إخباري، أن ضحايا حادث عقبة شعار بعسير، اليوم الإثنين، عددهم 49 شخصا، هم ركاب الحافلة التي تعرضت لاصطدام أدى إلى وفاة 20، وإصابة 29 شخصا.

الإصابة بحروق

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا، أفاد بأن معظم المصابين الـ29، والمتواجدين بمستشفى أبها الخاص، بمدينة أبها، تعرضوا للإصابة بحروق مختلفة، جراء الحريق الذي شب في الحافلة.

وأوضح التقرير، أن ركاب الحافلة كانوا متجهين إلى مكة المكرمة، من أجل أداء العمرة.

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اصطدمت بحافة الجسر

لقى 20 شخصا، مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 29 آخرون، في حادث سير، وقع بعقبة شعار، بمنطقة عسير، حيث ارتطمت مركبة كانت تحمل مجموعة من الأشخاص بحافة الجسر.

أغلبهم من المقيمين

وأدى الحادث إلى انقلاب المركبة ووفاة 20، وإصابة 29، جرى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها الخاص.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بأن أغلب ركاب الحافلة هم من المقيمين في المنطقة، من جنسيات مختلفة، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم حادث عسير حادث عقبة شعار حادث مروري مستشفى أبها الخاص

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