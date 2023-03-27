الكويت.. الشوارع تتحول إلى بحيرات بسبب الأمطار ونقل المئات للمستشفيات (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تحولت الشوارع في الكويت إلى بحيرات بسبب الأمطار، وتم احتجاز العشرات داخل مركباتهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، أسفرت في جملتها عن نقل أكثر من مائتين إلى المستشفيات.

اختناق مروري بالكويت بسبب الأمطار:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد غرقت الكثير من السيارات واحتُجز عشرات الأشخاص داخلها.

وأُصيبت الحركة المرورية بالشلل الذي استمر أمس الأحد، وتسربت المياه إلى سراديب منازل في عدد من المناطق.

فيما نقل 233 شخصاً إلى المستشفيات بسبب إصابات وحوادث، وبلغ منسوب الأمطار نحو 55 ملم في بعض المناطق.

وبحسب القبس الكويتية فقد قرعت أزمة الغرق أجراس الخطر من جديد إزاء بطء اتخاذ القرار بشأن مشروع الأنفاق العميقة الذي جرى الحديث عنه منذ سنوات كحل جذري لكنه حبيس الأدراج.

الشوارع تتحول لبحيرات:

وكانت موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الليلة الماضية قد استمرت نحو 4 ساعات، حيث حوّلت العديد من الشوارع إلى بحيرات مفتوحة.

وتسببت في غرق الكثير من المركبات، واحتجاز العشرات من الأشخاص داخلها لساعات، وشل الحركة المرورية في عموم البلاد.

كما تم إغلاق عدد من الأنفاق على الطرق السريعة، في مشهد يكشف حجم الفشل المتكرر في ملف الأمطار.

فيما استنفرت الأزمة جهات الدولة المعنية كافة، وفي مقدمتها الأشغال والداخلية والإطفاء والحرس الوطني للتعامل مع الموقف.

وتفقد كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز، عددا من المناطق والطرق المتضررة.

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