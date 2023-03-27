الخطوط الجوية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم في برنامج (فني صيانة الطائرات) المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:



الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (85%).

– أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) أو ما يعادلهم.

– مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 – STEP 72% – TOEFL 450) فأعلى.

– إجتياز اختبارات القبول.

– الإستعداد للسفر عند الحاجة.

– لا يشترط الخبرة.



المميزات:

– مكافأة شهرية (6,000).

– تدريب منتهي بالتوظيف في الخطوط السعودية برواتب تنافسية.

– تأمين طبي للمتدرب.

– تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

نبذة عن البرنامج:

برنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهر (سنتين) بعدد ساعات تدريبية (2010) ساعة، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.



طريقة التقديم:

يمكن التقديم عن طريق الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الثلاثاء 1444/9/6هـ (الموافق 2023/3/28م).