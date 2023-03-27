استشاري يوجه نصيحة مهمة للشباب: احذر الكوليسترول قبل المشيب

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وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للشباب للوقاية من مخاطر الكوليسترول في المستقبل.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حتى في شباب العشرينات يجب التحكم بالكلسترول الضار تحت ١٣٠ سواء بحمية ورياضة وإذا لم ينخفض فيكون البديل هو الدواء”.

وأضاف النمر “أن الفائدة في الوقاية من الجلطات أكبر على المدى البعيد ممن يأخذها في الخمسينات من العمر”.

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ممارسة رياضة المشي

وفي وقت سابق، نصح المجلس الصحي السعودي عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، بالمشي، مؤكدا أن رياضة المشي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على رياضة المشي بانتظام وألا يكون الأمر بشكل متقطع، لأن ذلك من شأنه الحفاظ على الجسم.

فوائد المشي

في سياق متصل، نصح تجمع الرياض الصحي الثاني بأهمية ممارسة رياضة المشي، موضحا أن نصف ساعة مشي تساعد في تحسين المزاج وحرق السعرات الحرارة.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من فوائد المشي ما يلي:

1- وزن صحي ولياقة بدنية أفضل

2- تقوية العضلات

3- تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم

4- وقاية من الأمراض المزمنة

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