الشركة السعودية للاستثمار الزراعي تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير التدقيق الداخلي:

المؤهلات والخبرات:

سنوات الخبرة: +8 سنوات

المؤهلات: بكالوريوس / ماجستير في التدقيق الداخلي أو المالية أو المجالات المماثلة.

مفضل: ماجستير إدارة الأعمال.

مدير الأداء الاستراتيجي:

المؤهلات والخبرات:

المجال: إدارة الأداء.

المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة.

خبرة العمل: + 6 سنوات.

محلل أول لشؤون الشركات التابعة:

المؤهلات والخبرات:

الصناعة / المجال: الإدارة

المؤهلات والشهادات: بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال.

خبرة العمل: 0-2.

مخاطر الاستثمار- AVP:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة الماجستير (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء)

يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به

خبرة 6 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.

خبرة سابقة في قسم إدارة المخاطر في بعض الشركات الاستثمارية أو التشغيلية.

يجيد اللغة العربية. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة أمر ضروري.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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