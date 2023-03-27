المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن فتح باب التقديم على وظائف في مجالات متنوعة للحاصلين على دبلوم وأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

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– رسام خرائط.

– محلل بيانات مساحية.

– مهندس مساحة مساعد.

– مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– محلل بيانات.

– تأكيد الجودة QA.

– أخصائي جودة أول.

– محلل نظم أول.

– مهندس شبكات أول.

– مهندس دعم فني أول.

– أخصائي علوم نبات.

– أخصائي بيئي.

– خبير غابات مانجروف.

– خبير في إدارة واستدامة الغابات.

– خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.

– أخصائي تقييم تصحر.

– أخصائي مناخ.

– أخصائي مراعي.

– مشرف الرقابة والتفتيش.

– مدير الحماية للمتنزهات الوطنية.

– أخصائي إنتاج نباتي أول.

– أخصائي حصاد مياه.

– أخصائي إنتاج نباتي أول.

– أخصائي غطاء نباتي.

– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.

– مدير قسم التخفيف و التخطيط.

– أخصائي الدراسات والأبحاث.

– أخصائي التقنيات الحديثة.

– أخصائي الإرشاد الرعوي.

– أخصائي انتاج البذور والشتلات.

– أخصائي إعادة تأهيل وتنمية.

– أخصائي مراقبة المراعي.

– أخصائي صيانة المراعي.

– أخصائي مساعد صيانة المراعي.

– أخصائي حماية المراعي.

– أخصائي مساعد حماية المراعي.

– أخصائي تقييم المراعي.

– أخصائي حصر المراعي.

– مدير الرقابة والحماية.

– منسق مشاريع.

– مدير الأداء البيئي للمتنزهات.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم غدٍ الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م ولمدة 10 أيام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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