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المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعلن عن وظائف شاغرة

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المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعلن عن وظائف شاغرة
١٠:٣٣:٠١ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن فتح باب التقديم على وظائف في مجالات متنوعة للحاصلين على دبلوم وأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

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– رسام خرائط.
– محلل بيانات مساحية.
– مهندس مساحة مساعد.
– مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
– محلل بيانات.
– تأكيد الجودة QA.
– أخصائي جودة أول.
– محلل نظم أول.
– مهندس شبكات أول.
– مهندس دعم فني أول.
– أخصائي علوم نبات.
– أخصائي بيئي.
– خبير غابات مانجروف.
– خبير في إدارة واستدامة الغابات.
– خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.
– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
– أخصائي تقييم تصحر.
– أخصائي مناخ.
– أخصائي مراعي.
– مشرف الرقابة والتفتيش.
– مدير الحماية للمتنزهات الوطنية.
– أخصائي إنتاج نباتي أول.
– أخصائي حصاد مياه.
– أخصائي إنتاج نباتي أول.
– أخصائي غطاء نباتي.
– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
– مدير قسم التخفيف و التخطيط.
– أخصائي الدراسات والأبحاث.
– أخصائي التقنيات الحديثة.
– أخصائي الإرشاد الرعوي.
– أخصائي انتاج البذور والشتلات.
– أخصائي إعادة تأهيل وتنمية.
– أخصائي مراقبة المراعي.
– أخصائي صيانة المراعي.
– أخصائي مساعد صيانة المراعي.
– أخصائي حماية المراعي.
– أخصائي مساعد حماية المراعي.
– أخصائي تقييم المراعي.
– أخصائي حصر المراعي.
– مدير الرقابة والحماية.
– منسق مشاريع.
– مدير الأداء البيئي للمتنزهات.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم غدٍ الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م ولمدة 10 أيام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي فرص وظائف وظائف شاغرة

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