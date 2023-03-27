عاجل.. مصرع 20 شخصا في حادث مروع بـ “عقبة شعار” في عسير

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توفي20 شخصا وأصيب آخرون في حادث لحافلة نقل ركاب (باص) وقع عصر اليوم بعقبة شعار شمال عسير.

ونقلت الوطن عن المصادر أنه تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.