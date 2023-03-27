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أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال قال: “تواجه بعض النساء ربات البيوت، الضغط في العمل بالمنزل، مما يحول بينهن وبين أداء العبادة على الوجه الأكمل في رمضان، فهل يحتسبن في ذلك ويكفي الأجر؟”.

العبادة وقيام الليل

وأوضح الفوزارن أن خدمة النساء أزواجهن وحدها لا تغني عن العبادة، ولكن يخدمن أزواجهن وقت الحاجة، ويجعلن لأنفسهن حظا من العبادة والطاعة، وقيام الليل، في المساجد والبيوت.

🔺الإجابات المختصرة🔺

الحلقة 520 هل تحتسب المرأة خدمتها لأهل بيتها وتترك العبادة والتطوع في رمضان ؟

العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرة https://t.co/OQ6tIayx9w pic.twitter.com/Ukv0Y8DmA2 — الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 27, 2023

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ما أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان (فيديو)

أفضل وقت لقراءة القرآن

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان أفضل الأوقات لقراءة الكريم في شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الخثلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، فهذا يدل على أن المدارسة في الليل أفضل لأن الإنسان أيضًا في الليل يكون مفطرًا وهو يريد أن يدارس ويتعهد ما حفظه فالأفضل في مراجعة الحفظ وتعهد المحفوظ أن يكون في الليل.

تلاوة القرآن تقرباً إلى الله

وتابع الخثلان “أما التلاوة التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فالأفضل أن تكون نهارًا وذلك لأن المسلم في النهار يكون صائمًا وينبغي للمسلم أن ينشغل بالطاعات والقربات ومن ذلك تلاوة القرآن، والأمر في هذا واسع”.

وأضاف الشيخ الخيلان “المهم أن يكثر المسلم من تلاوة القرآن سواء في الليل أو النهار المهم أن يكثر من التلاوة”.