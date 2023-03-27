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توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين
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توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين

توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين

توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين
١٠:٢٢:١٢ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة الـ ٢ مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية توزع على المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك.

توزيع عبوات سقيا الماء المبردة

وتعمل الجمعية على توزيع عبوات سقيا الماء المبردة على قاصدي الحرمين الشريفين في عدد من نقاط اتصالها بهم ابتداءً من المنافذ الحدودية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المدنية وطرق مرور الحجاج والمعتمرين وأماكن تواجدهم.

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وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص، أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة تراعي كافة الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم.

كما تسعى إلى الاختيار الدقيق لمواقع تقديم الخدمات بما يتلاءم مع حاجة ضيوف الرحمن، مبيناً أن الجمعية تفتح باب الإسهام والتبرع في برامجها وخدماتها عبر متجرها الإلكتروني: HGC.org.sa.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحرمين الشريفين المياه الصحية ماء زمزم

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