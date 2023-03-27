فتاة أمريكية تطلق النار على مدرسة ومقتل أطفال في الهجوم (صور)

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين أن فتاة مراهقة نفذت إطلاق النار على مدرسة وكان لديها بندقيتان هجوميتان ومسدس في الهجوم.

هجوم مسلح على مدرسة:

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام أمريكية فقد تم إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب الولايات المتّحدة الإثنين في هجوم أسفر عن سقوط عدد من الإصابات ومقتل المهاجم.

وأعلنت الشرطة من خلال تغريدة على تويتر: “وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول” التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

فيما كشفت السلطات الصحية الأمريكية اليوم الاثنين عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد الهجوم على المدرسة الابتدائية في ناشفيل .

قتلى وجرحى:

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الشرطة الأمريكية أيضا، مقتل 3 أشخاص، وإصابة حوالي 6 آخرين في إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميشيغان.

وأضافت الشرطة، في بيان لها حينها ، أنه تم اعتقال المشتبه به في إطلاق النار.

وكانت قناة تلفزيون محلية ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن قائد الشرطة في مقاطعة أوكلاند، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أكسفورد بولاية ميشيغان الأمريكية.

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