وفاة وإصابة 49 شخصا بحادث سير في عقبة شعار بعسير

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لقى 20 شخصا، مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب 29 آخرون، في حادث سير، وقع بعقبة شعار، بمنطقة عسير، حيث ارتطمت مركبة كانت مجموعة من الأشخاص بحافة الجسر.

أغلبهم من المقيمين

وأدى الحادث إلى انقلاب المركبة ووفاة 20، وإصابة 29، جرى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها الخاص، حسب “الإخبارية”.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” بأن أغلب ركاب الحافلة هم من المقيمين في المنطقة، من جنسيات مختلفة، وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة.

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حادث بعقبة شعار:

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى في عقبة شعار، ففي شهر ديسمبر من العام الماضي، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر في المنطقة، بلاغاً يُفيد بوقوع حادثة تصادم بين حافلة ومركبة، قبل النفق الأخير باتجاه النزول، حيث باشرت 4 فرق إسعافية الحادثة الأليمة.

وتبين عند فرز الحالات في الحادث، وجود 4 حالات وفاة، وإصابة 6 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة.

وتم التعامل مع الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، فيما نُقلت الحالات لمستشفيي عسير المركزي ومحايل العام.