خلال عام.. إصدار 280 ألف عقد مرن و93 ألف آخر عن بعد

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حكومي، عن ارتفاع نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام في العام الماضي إلى 76%، وجرى إصدار 280 ألف عقد عمل مرن، و93 ألف عقد عمل عن بعد، و2 مليون وثيقة عمل حر.

تحسين إنتاجية القطاع الحكومي

وأكد التقرير، تفعيل التكامل مع 200 جهة لتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي، وتتمثل نسبة الارتباط الوظيفي في مقياس مدى ارتباط الموظف بجهة العمل عقليا وعاطفيا وسلوكيا.

يأتي ذلك في وقت بلغت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة 69.4%، والتي حققت تقدمًا نوعيًا في مجال السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني.

رفع جاذبية سوق العمل

ولفت التقرير إلى تحسن ظروف العمل للوافدين بنسبة 59.1%، من خلال رفع جاذبية سوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة، تحفظ حقوق أطراف العمل، وتعزيز التنافسية.

وأسهمت 3 عوامل ممثلة في: زيادة العقود الموثقة، وارتفاع وعي الوافدين بالحقوق والواجبات، وارتفاع نسب الرضا على حرية التنقل ومرونته، في تحسين ظروف العمل للوافدين، إلى جانب ارتفاع الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بـ86.9%.

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