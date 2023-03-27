منظمة الصحة توجه نصائح مهمة للصائمين .. ماذا عن وجبة السحور؟

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وجهت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح مهمة، تمثل قواعد للتغذية، موصى باتباعها خلال شهر رمضان حرصًا على صحة الصائمين.

الماء مهم

أوصت المنظمة العالمية بالحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء، وبالأخص خلال وجبتي الإفطار والسحور وتناول الأطعمة الغنية بالمياه.

وأشارت إلى أن معدلات تعرق الجسم تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة، ولذا فإنه من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم في أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 8 أكواب).

ونصحت بزيادة مدخول الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء. على سبيل المثال يمكنك تناول البطيخ في وجبة السحور أو تناوله على سبيل التحلية بعد الإفطار.

كما تحتوي السلطة الخضراء على كثير من الخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم.

هذه المشروبات ضارة

يجب على الصائم، وفق توصيات منظمة الصحة، تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا، لأنه قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

كما أشارت بالابتعاد عن المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر ستضيف مزيدًا من السعرات الحرارية إلى النظامك الغذائي.

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نصائح لإفطار صحي

– يجب الإكثار من الخضراوات في وجبة الإفطار، لتزوّد جسمك بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف.

– تناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج دون جلد والأسماك، سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن، للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

– تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

– عدم الإفراط في تناول الطعام والحرص على تناول الطعام ببطء، فالوجبات الكبيرة تسبب الحرقة وشعور بعدم الارتياح.

– تجنّب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، إذ تتضمن الحلويات التي يتناولها الناس عادةً في رمضان كميات كبيرة من شراب السكر.

– من الأفضل تناول فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ/الشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ.

وجبة السحور السليمة

يجب أن تحتوي وجبة السحور على خضراوات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان (جبن خفيف الملح/لبنة/لبن و/أو بيض.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل النقانق، واللحوم المُصنعة والمملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والأطعمة السريعة، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة، والسلطات.

الحدّ من استخدام الملح بقدر الإمكان، ويمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين نكهة الأطعمة التي يتم طهوها.