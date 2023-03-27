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رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام
٠٩:١٦:٤٣ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تُقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية عدداً من الوجبات الجافة للصائمين على مائدة الإفطار والسحور بالمسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” وتحت شعار “من الوصول حتى الحصول”.

عزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أن وجبات الإفطار يتم توزيعها على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، وذلك سعياً إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي ودعمه من أجل استمراريته وتطويره لما فيه من الخير للوطن والمجتمع.

وفي وقت سابق، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات الشؤون الثقافية (5) مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف.

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وتتضمن العديد من البرامج الثقافية خلال شهر رمضان المبارك داخل المكتبة وخارجها.

وأوضحت مديرة عام إدارة الشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية أميمة بن عبد الرحمن السديس، أن البرامج تأتي في مقدمتها ملتقى نسائم رمضانية،.

وأوضح أنه يضم أربع محاضرات للحديث عن فضل شهر رمضان وحسن استقباله، يليها لقاءان إثراءان عن ليالي الاعتدال الرمضانية (الاعتدال الفكري والتعبدي).

5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي

يعقب ذلك إقامة مبادرة هل هلاله المتضمنة حزمة برامج منوعة تفاعلية مع الجمهور حضورياً تقام في قسم الرجال لمكتبة الحرم المكي الشريف، ويندرج تحتها عدة برامج وهي (آية وتفسير، وحدث في رمضان، وجلسة مع كتاب، وكيف الطريقة لطبق رمضاني، وعلى مائدة الافطار) .

وأوضحت السديس أن تقديم مثل هذه البرامج يأتي انطلاقًا من واقع المسؤولية بنشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية باعتبار المكتبة والكتاب منبعاً للثقافة والمعرفة وإثراء الإبداع.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المعتمرين شؤون الحرمين

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