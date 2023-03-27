بدون تكلف.. نصائح تعينك على التحصيل الدراسي بيسر في رمضان

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يمكن تطبيق عدد من القواعد الروتينية خلال أيام الصيام في شهر رمضان المبارك لضمان زيادة التحصيل الدراسي دون أن يشعر الطالب بإرهاق.

ويربط البعض بين المعوقات وقلة تحصيل الطلاب الدراسي ونشاطهم خلال رمضان، لكن باتباع عدد من النصائح تتبدد هذه المزاعم.

التحصيل الدراسي في رمضان:

موقع “ستادي إنترناشونال” نقل عن خبراء في التغذية والتربية عددا من النصائح لأجل تحصيل دراسي أفضل في الشهر المبارك منها:

1-تجنب المذاكرة على السرير، واستخدم لذلك مكتبًا مع الحفاظ على نظافته باستمرار.

2- اضبط مواعيد نومك لضمان الحصول على قسط جيد من الراحة، ولا تسهر إلى ساعات متأخرة حتى لا تصاب بالإرهاق في اليوم التالي.

3- إذا شعرت بالتعب، قم وتحرك، واستنشق بعض الهواء النقي، لتستعيد نشاطك.

4- لا تبالغ في إرهاق نفسك بالمذاكرة لساعات متتالية خلال يوم الصيام، وبدلًا عن ذلك حاول المذاكرة لمدة ساعة ثم استرح 10 دقائق.

5- بعد عدد من الساعات امنح نفسك استراحة أطول قليلًا كمكافأة.

6- اغسل وجهك بالماء البارد في أوقات راحتك، أو كلما شعرت بالتعب والنعاس، أو استحم لتكسب مزيدًا من الانتعاش.

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