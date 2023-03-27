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ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم
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ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم
٠٦:٢٧:١٦ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وعثر بحوزة المتهمين على  33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الدوريات البرية لحرس الحدود

في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (920) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (46) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبل أيام أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مركز الضبط الأمني

كان مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، أعلن مؤخرًا، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، وفق ما أعلن “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدوريات البرية السعودية حرس الحدود حرس الحدودبالمملكة

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