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إصدار النسخة الأولى من منتجات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القائمة الإلزامية

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إصدار النسخة الأولى من منتجات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القائمة الإلزامية

إصدار النسخة الأولى من منتجات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القائمة الإلزامية

إصدار النسخة الأولى من منتجات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القائمة الإلزامية
٠٥:٥٥:١٤ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات تقنية المعلومات.

النسخة تضمنت القائمة 8 منتجات

وأوضحت أن النسخة تضمنت القائمة 8 منتجات شملت:

1 –  نظم المعلومات الصحية.

2 – برمجيات إدارة الوثائق.

3 – خدمة إدارة الرسائل الفورية.

4 – برمجيات إدارة المشاريع وغيرها.

وأضافت أن الإعلان عن منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي.

القدرة الإنتاجية بلغت 135 مليون ريال

وبينت الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين قطاع تقنية المعلومات المحلي، حيث أنّ هناك 25 شركة أو مزود خدمة لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 135 مليون ريال سعودي سنويًا.

تعزيز تنافسية المنتج المحلي

وأشارت إلى أنّ إضافة المنتجات في القطاع ستسهم في تمكين هذا القطاع الواعد، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشفت أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبالمواءمة مع:

1 –  وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2 – هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

3 – هيئة الحكومة الرقمية، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات، وعدد الشركات المنتجة لهذه المنتجات.

ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الحادي عشر الذي تصدره هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

 وأوضحت الهيئة أن الخدمة متاحة للشركات ومزودي الخدمات الوطنيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة المنتجات، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة.

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أخبار السعودية القائمة الإلزامية المشتريات الحكومية تقنية المعلومات قطاع الاتصالات هيئة المحتوى المحلي

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