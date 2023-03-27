“التمر الهندي”.. طريقة “آمنة” لتحضير المشروب الشائع بدون مواد حافظة

تواصل – فريق التحرير:

“التمر الهندي” .. من المشروبات الرمضانية المميزة، الذي يتواجد على كل مأدبة طعام تقريبا فلا يخلو منزل منه، وفي رمضان، يكون حاضرا دائما لسهولة تحضيره.

هناك طريقة صحية وسريعة في الوقت نفسه، لتحضير “المشروب” منزليا، وهذه الطريقة لا يتم فيها استخدام المواد الحافظة تماما.

المقادير:

كوب من التمر الهندي

8 أكواب من الماء

كمية من السكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

1- يتم نقع التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.

2- نضعه على النار مع الماء ونتركه حتى الغليان.

3- نتركه حتى يبرد تماماً ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

4- يتم تصفيته بالمصفاة ويعصر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به والبذور.

5- يضاف إليه ماء الورد ويحلى بالسكر، ويقدم في الكاسات ويضاف إليه مكعبات الثلج.

ومن الفوائد الصحية للتمر الهندي ما يلي:

1- تحسين عملية الهضم

للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، يجب أن يظل الجهاز الهضمي بصحة جيدة، ويمكن أن يكون شراب التمر الهندي مفيداً لعسر الهضم والإمساك والتشنجات والنفخة، ويُعتقد أن له خصائص مدرة للبول.

2- خسارة الوزن

يعتبر شراب التمر الهندي مثالياً للراغبين بخسارة الوزن الزائد، فكما ذكرنا سابقاً، له خصائص مدرة للبول.

ويمكن أن يساعد على التخلص من الفضلات السامة من الجسم.

ويمكن أن يجعلك التمر الهندي الغني بالألياف تشعر بالشبع لساعات، مما يساهم في تقليل كمية الطعام التي تتناولها خلال اليوم.

3- صحة البشرة

يُعتقد أن شراب التمر الهندي مفيد للبشرة أيضاً، فهو غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يحسن من نسيج البشرة ويساعد على إنتاج خلايا جديدة في الجلد.

4- صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن شراب التمر الهندي مفيد أيضاً لصحة القلب والأوعية الدموية،

ويُعتقد أنه يعمل على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

اقرأ أيضًا:

احرص على تناوله.. 4 فوائد صحية لمشروب «التمر الهندي»