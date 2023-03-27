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في رمضان.. أبسط وأسرع طرق تحضير “العصيدة” في المنزل

في رمضان.. أبسط وأسرع طرق تحضير “العصيدة” في المنزل

في رمضان.. أبسط وأسرع طرق تحضير “العصيدة” في المنزل
٠٥:٥٣:٢٩ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد “العصيدة” من الأكلات الشهيرة والمميزة في المملكة، والتي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص، خاصة في شهر رمضان الكريم.

وفيما يلي طريقة بسيطة وسهلة لتحضير “العصيدة” في المنزل بسرعة.

مكونات الوصفة:

– كوب من الدبس.

– كوب دقيق.

– ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

– ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

طريقة التحضير:

أولا : يتم وضع الدقيق في مقلاة على النار وتحريكه لمدة 5 دقائق ثم يتم تركه جانبا حتى يبرد.

ثانيا : ضعي كوب أو كوبين من الماء المغلي في قدر على النار وأضيفي إليه كوب الدبس واتركيهم حتى الغليان ثم أزيلي الرغوة التي على الوجه ثم أطفئي النار.

ثالثا: بعد أن يبرد الدقيق أضيفيه إلى الدبس وحركي جيداً ثم أعيدي القدر إلى النار المتوسطة وحركي حتى لا يتكتل الدقيق، ثم أضيفي كوب من الماء الدافئ واستمري في التحريك.

رابعا : أضيفي الزبدة وحركي المزيج جيداً ثم ارفعي القدر عن النار، ووزعي الخليط في أطباق وبإمكانك دهن الوجه بالزبدة وفوقها رشي القرفة.

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