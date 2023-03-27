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شاهد.. “ضبع” يسابق السيارات على أحد الطرق بالمملكة

شاهد.. “ضبع” يسابق السيارات على أحد الطرق بالمملكة

شاهد.. “ضبع” يسابق السيارات على أحد الطرق بالمملكة
٠٥:٥٢:٥١ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ضبعًا يتجول في أحد الطرق الرئيسية جنوبي المملكة.

والتقط المقطع الذي نشرته فضائية “العربية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، قائد إحدى السيارات، حيث ظهر الضبع وهو ينطلق بأقصى سرعة.

الضبع المخطط المهدد بالانقراض

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ويتواجد نوع واحد من الضباع في جنوبي المملكة، وهو الضبع المخطط المهدد بالانقراض.

وسمي بالضبع المخطط لوجود ما بين 8-9 خطوط سوداء على جوانب جسمه. وهو ذو ببنية قوية وأرجله الأمامية طويلة وأسنانه كبيرة قوية قادرة على تهشيم العظام وفتح الجماجم ، ويغطي الجسم شعر كثيف ذا لون رمادي والأذنان طويلتان والذيل قصير ابيض مصفر و أسود

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أين يقيم الضبع المخطط؟

ويقيم في الأراضي المكشوفة القريبة من المناطق الزراعية، وكذلك في الأودية والحرات.

ويخرج ليلاً للبحث عن الغذاء حيث يتغذى على الحيوانات الصغيرة من الثدييات والزواحف وقد يهاجم قطعان الماشية فيقتل أكثر من واحدا , كما يأكل بقايا الحيوانات الميتة. كما يتغذى على النباتات وقت الحاجة.

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