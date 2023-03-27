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“اليورو بـ 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو بـ 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو بـ 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٥:٥٣:٢١ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، 27 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

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درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

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ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.10

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أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

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درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.78

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ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 4.08

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أسعار العملات الأجنبية الدولار العملات اليورو سعر اليورو

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