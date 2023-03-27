“اليورو بـ 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، 27 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

اقرأ أيضًا:

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا وسط توقعات برفع “المركزي الأمريكي” للفائدة

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “4 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نسألك توفيقًا يُلازم الخُطى”

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.10

اقرأ أيضًا:

“الذهب” يصعد في المعاملات الفورية مع تراجع “الدولار”

“اليورو يرتفع والإسترليني يستقر”.. أسعار العملات اليوم

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

بسبب الاضطرابات وتزايد عزلتها.. هبوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

اقرأ أيضًا:

الدولار يصعد بقوة ويسجل أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر الماضي

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا وسط توقعات برفع “المركزي الأمريكي” للفائدة

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.78

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “4 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نسألك توفيقًا يُلازم الخُطى”

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 4.08