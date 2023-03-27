انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 209 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق، مقارنة بأسعار، أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.06 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 215.48 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الاثنين نحو 205.68 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.30 ، وعيار 14 بـ 137.12 ، وعيار 12 سجل 117.53 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7310ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 7310، وسعر كيلو الذهب نحو 235,062 .

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أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.06 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.14 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الاثنين نحو 209.18 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.30 ، وعيار 14 بـ 139.45 ، وعيار 12 سجل 119.53 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7435 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1673 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,059 .

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