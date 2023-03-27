بالأسماء.. منشآت تُعلن أسماء الفائزين في “تحدي رقمنة تجربة العميل”

تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بمنافسة “تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري”.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بهدف إيجاد حلول من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات الابتكارية والتقنية.

حل التحديات التي تواجه المشتري والمستأجر

وتسهم المسابقة في حل التحديات التي تواجه المشتري والمستأجر في المملكة خلال عملية البحث عن مسكن.

ويُعد هذا التحدي الأول ضمن سلسلة من التحديات التي تسعى للبحث عن حلول في برنامج الابتكار العقاري، والمخصص لاستكشاف الإمكانيات اللامحدودة في هذا القطاع الحيوي.

وجاء اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية في تحدي “رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري”، بعد نجاحهم في عدد من التصفيات، وخوضهم معسكرًا تدريبياً مكثفًا؛ للاستعداد لمرحلة التصفيات النهائية.

تقييم 27 مشروعًا من بين 165

قامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم 27 مشروعًا من بين 165 لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وحقق “إيجاري” المركز الأول بجائزة مقدارها 50 ألف، وحظي مشروع “عقد إيجار” بالمركز الثاني بجائزة قدرها 30 ألف.

فيما حصل “عقار بوت” على جائزة المركز الثالث بجائزة بلغت 20 ألف.

ونجح المتأهلون في المنافسة على 3 مسارات تبدأ من:

1 – البحث عن مسكن.

2 – الثاني فحصه والتأكد منه.

3 – المسار الأخير مهتم بالخدمات المساندة، والمختص بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوحدات السكنية من تصميم وصيانة وتأثيث وغيرها عند الشراء أو الاستئجار.

وسيقدم التحدي للفائزين فرصة العمل مع أبرز المدربين والمرشدين المختصين بالقطاع العقاري، والمشاركة في عرض مشاريعهم على المستثمرين؛ لتسهيل مشاركتهم في مسرعة الابتكار العقاري.

وستكون ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها منشآت للمبتكرين والرواد لتطوير القطاع ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

اقرأ أيضًا:

إطلاق خدمة الأدلة والأدوات المساعِدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة