40 ضعف حجم “درب التبانة”.. اكتشاف ثقب أسود في مواجهة الأرض

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أعاد علماء الفلك، تصنيف مجرة راديوية لامعة في السماء، بعد أن أصبح الثقب الأسود في مواجهة النظام الشمسي حاليًا، وفقًا لتقارير الجمعية الفلكية الملكية.

وتحتوي معظم المجرات على ثقب أسود فائق الكتلة في مركزها، وفي بعض الحالات تقوم بتخريب المواد وإصدار مستويات عالية من الإشعاع.

والمنطقة التي تمر بهذه العملية تسمى النواة المجرية النشطة (AGN) أو الكوازار.

وبعضها شره للدرجة أنها تقذف نفاثات ضخمة من الجسيمات المشحونة بسرعة تقترب من سرعة الضوء.

ويمكن أن تشير هذه النفاثات في أي اتجاه بعيدًا عن المجرة، وإذا كانت تشير إلى الأرض، فإنها تظهر كجسم شديد السطوع يسمى “بلازار”.

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إعادة تصنيف المجرة PBC J2333.9-2343

وبعد إعادة تصنيف المجرة (PBC J2333.9-2343)، قالت الدكتورة لورينا هيرنانديز جارسيا: “كانت فرضيتنا أن التدفق النسبي لثقبها الأسود فائق الكتلة قد غير اتجاهه.

ولتأكيد هذه الفكرة كان علينا إجراء الكثير من الملاحظات (حولها)”.

وأضافت: “حقيقة أننا نرى أن النواة لا تغذي الفصوص بعد الآن تعني أنها قديمة جدًا. إنها بقايا النشاط الماضي.

في حين أن الهياكل الموجودة بالقرب من النواة تمثل النفاثات الشابة والنشطة”.

وفقًا لعلماء الفلك، فقد تم تصنيف المجرة – التي تبعد حوالي 657 مليون سنة ضوئية – في البداية على أنها مجرة راديوية.

لكن العلماء اكتشفوا الآن أن المجرة غريبة تحولت من نجم كوازار إلى بلازار، في انتقال لم يسبق له مثيل من قبل، وهي تشير الآن إلى مركزها نحو الأرض.

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40 ضعف حجم مجرة درب التبانة

وكشف باحثون في الجمعية الفلكية الملكية، أن المجرة تمتد إلى ما يقرب من 4 ملايين سنة ضوئية، ويبغ حجمها ما يقرب من 40 ضعف حجم مجرة درب التبانة.

ولا يعرف العلماء حاليًا سبب التغيير في الاتجاه، على الرغم من أن العديد منهم يعتقدون أنها اصطدمت بمجرة أخرى، مما أدى إلى تحول الاتجاه.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست”، إنها تواصلت مع الجمعية الفلكية الملكية للتعليق.

ومن غير الواضح كيف سيؤثر اتجاه الثقب الأسود على مجرتنا. لكن الثقب الأسود ليس هو التهديد الوحيد الذي تواجهه الأرض.

وفقًا لبيانات جديدة، تم اكتشاف ثلاثة كويكبات قريبة من الأرض (NEA) في النظام الشمسي الداخلي.

ويمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الأرض.

قال المؤلف الرئيسي للورقة، وعالم الفلك سكوت شيبارد : “مسح الشفق الذي أجريناه يجوب المنطقة الواقعة داخل مداري الأرض والزهرة بحثًا عن كويكبات”.

وأضاف: “لقد وجدنا حتى الآن كويكبين كبيرين بالقرب من الأرض يبلغ قطرهما حوالي كيلومتر واحد، وهو حجم نسميه قاتل الكواكب”.