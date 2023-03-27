تحذير عاجل من الدفاع المدني لضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر التجمعات على أبواب المسجد الحرام، في هذا الوقت من العام حيث تصل أعداد والقاصدين إلى ذروتها.

وكتب الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”: “ضيف الرحمن الكريم.. التجمع عند أبواب المسجد الحرام يعوق حركة المصلين ويسبب خطورة على سلامتهم”.

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عدم اصطحاب الأمتعة

وكان “الدفاع المدني” دعا إلى عدم اصطحاب الأمتعة، قائلاً: “احرص على عدم حمل الأمتعة عند توجّهك للمسجد الحرام”.

ويكثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، رسائله التوعوية بمتطلبات السلامة لضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك, داخل وخارج محيط المسجد الحرام لتحقيق وتوفير جميع سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وأمان.

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تنمية وعي المعتمرين

وأولت خطة تدابير الدفاع المدني عناية فائقة بالجانب التوعوي لتنمية وعي المعتمرين والعاملين في خدمتهم بإجراءات السلامة من جميع المخاطر في المساكن والفنادق والطرق, وداخل وخارج المسجد الحرام.

وشملت وضع عدد من الشاشات التليفزيونية الضخمة داخل مواقف السيارات المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، وبث مئات الآلاف من الرسائل التوعوية عبر الجوال.

وتستهد الرسائل، تعريف المعتمرين والزوار بجميع المستجدات داخل وخارج المسجد الحرام، ولا سيما فيما يتعلق بالازدحام في صحن الطواف أو المسعى.