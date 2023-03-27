“الإحصاء”: صادرات المملكة السلعية تقفز لـ 105 مليار ريال في يناير الماضي

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT” عبر موقعها الرسمي اليوم نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يناير من عام 2023م.

وأوضحت أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023م بلغت 105.1 مليار ريال، مقابل 108.1 مليار ريال خلال العام الماضي.

وذلك بانخفاض مقداره (3.0 مليارات ريال)، بنسبة (2.8%).

قيمة الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يناير 2023م بلغت (82.1 مليار ريال)، مقابل (83.5 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022م.

فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال يناير 2023م (23.0 مليار ريال) مقابل (24.6 مليار ريال) خلال يناير 2022م.

ويُعزى انخفاض الصادرات السلعية والتي بلغت 13.4 % بسبب انخفاض الصادرات غير البترولية في شهر يناير لعام 2023 م.

قيمة الواردات

وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023م بلغت (66.6 مليار ريال)، مقابل (52.5 مليار ريال).

وذلك خلال شهر يناير 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (14.1 مليارات ريال) ، بنسبة (26.9%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.

الأعمال الإحصائية

وتقوم الهيئة بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي.

وذلك مع تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية وتحليل البيانات والمعلومات.

وأيضا تقوم بكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ.

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