الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يُحذر الأهالي من سيول في هذه الأماكن
“الإحصاء”: صادرات المملكة السلعية تقفز لـ 105 مليار ريال في يناير الماضي
بالأسماء.. منشآت تُعلن أسماء الفائزين في “تحدي رقمنة تجربة العميل”
إطار طائر يتسبب في حادث مروع على طريق سريع بأمريكا (فيديو)
مطار الملك عبد العزيز: 520 مراقبًا صحيًا لتطبيق الاشتراطات على مدار الساعة
الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر من “القضاء على البشرية”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” يُحذر الأهالي من سيول في هذه الأماكن

“الأرصاد” يُحذر الأهالي من سيول في هذه الأماكن

“الأرصاد” يُحذر الأهالي من سيول في هذه الأماكن
٠٥:٠٢:٣٣ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي، إن حالة عدم استقرار على مرتفعات الجنوب والدفاع المدني يحذر الأهالي من السيول.

استمرار حالة عدم الاستقرار

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة المنحدرات الشرقية منها.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية مع تكون السيول المنقولة والتي حذر منها الدفاع المدني بضرورة عدم المغامرة والخوض داخل هذه الأماكن.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الأرصاد الجوية السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: جراحات إنقاص الوزن قد تضعف العظام

دراسة: جراحات إنقاص الوزن قد تضعف العظام

٠٣:٢٤ م، الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥
مصاب بالرعب.. مواطن أوكراني يحمل اسم «فولوديمير زيلينسكي»

مصاب بالرعب.. مواطن أوكراني يحمل اسم «فولوديمير زيلينسكي»

٠٦:٥٨ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
سلاح المهندسين يُبطل ألغاماً على الشريط الحدودي مع اليمن

سلاح المهندسين يُبطل ألغاماً على الشريط الحدودي مع اليمن

١١:٤٦ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي بإندونيسيا

٠٨:٤٤ ص، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *