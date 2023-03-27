“الأرصاد” يُحذر الأهالي من سيول في هذه الأماكن

تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي، إن حالة عدم استقرار على مرتفعات الجنوب والدفاع المدني يحذر الأهالي من السيول.

استمرار حالة عدم الاستقرار

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة المنحدرات الشرقية منها.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية مع تكون السيول المنقولة والتي حذر منها الدفاع المدني بضرورة عدم المغامرة والخوض داخل هذه الأماكن.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.