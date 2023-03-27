مطار الملك عبد العزيز: 520 مراقبًا صحيًا لتطبيق الاشتراطات على مدار الساعة

تواصل – فريق التحرير:

قال المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز أن 520 مراقبا صحيا يتواجدون في 4 مراكز صحية.

تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار 24 ساعة

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الاجتماعات مستمرة وبشكل يومي مع هذه الفرق لتطبيق الاشتراطات الصحية على مدار 24 ساعة.

وأكد العمل بالمطار يجري على قدم وساق لتيسير حركة وتنقل ضيوف الرحمن، بما يتواكب مع أعداد القادمين من الزوار للأراضي المقدسة.

وأضاف أن وزارة الصحة استعدت بكافة التجهيزات خاصة في شهر رمضان، من أجل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للزوار القادمين من جميع أنحاء العالم.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه لم يتم رصد حالات وبائية بين المعتمرين القادمين والمغادرين لمطار الملك عبد العزيز.

مواعيد رحلات نقل المعتمرين في رمضان

فيما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن مواعيد الرحلات لنقل المعتمرين للحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد رحلات نقل المعتمرين للحرم المكي

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد الرحلات لنقل المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة، خلال شهر رمضان، هي:

1 – المواعيد

تنطلق الرحلات من مطار الملك عبد العزيز الصالة بمعدل رحلة واحدة كل ساعة.

– من المطار إلى الحرم المكي في الفترة ما بين 1 وحتى 19 رمضان تكون الرحلات الساعة 10 صباحًا.

– من المطار إلى الحرم المكي في الفترة ما بين 20 وحتى 19 رمضان تكون الرحلات الساعة 3 عصرًا.

2 – شروط الاستفادة من الخدمة

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن المعتمرين الحاصلين على حجز عمرة من تطبيق “نسك”، أو “توكلنا”، من داخل المملكة أو خارجها، هم من يستفيدوا من هذه الخدمة.