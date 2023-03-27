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إطار طائر يتسبب في حادث مروع على طريق سريع بأمريكا (فيديو)

إطار طائر يتسبب في حادث مروع على طريق سريع بأمريكا (فيديو)

إطار طائر يتسبب في حادث مروع على طريق سريع بأمريكا (فيديو)
٠٤:٥٠:٣٦ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة ارتطام إطار سيارة مسرعة بآخر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأمر الذي تسبب في حادثة.

وخلال الفيديو، كانت السيارة المنكوبة تسير بجانب تلك التي كانت الإطار فيها غير مثبتا بشكل محكم.

وبشكل مفاجئ، طار الإطار ليرتطم بالسيارة التي ارتفعت في الهواء بشكل مخيف قبل أن تسقط على الرصيف وتتناثر أجزائها.

حوادث عديدة في أمريكا

في سياق متصل، شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث متنوعة وغريبة مؤخرا والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد الإعلامي إياد الحمود عددا من هذه الحوادث التي ضربت بعض الولايات ما بين سرقة وعواصف ثلجية وأخرى لقطارات.

1-سطو مسلح بتكساس:

شهدت ولاية تكساس دخول لصوص منزل شخص عن طريق المرآب وسرقته تحت تهديد السلاح (مسدسات) والشرطة لازالت تبحث عنهم.

2- لصوص بكاليفورنيا:

وفي كاليفورنيا، انتزع لصوص بالقوة بضائع اشتراها شخص من متجر في وضح النهار أمام الناس عند مواقف السيارات.

3- سيارة أموال:

وفي إيلينوي، قام لص بعملية سطو على سيارة مصفحة مخصصة لحمل الأموال والمجوهرات قرب أحد البنوك وأخذ كيس منها ولاذ بالهروب.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا كاليفورنيا ولاية أمريكية ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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