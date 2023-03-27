الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر من “القضاء على البشرية”

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قال جيفري هينتون، “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي”، إنه “من غير المعقول” أن يتطور الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يشكل تهديدًا للبشرية.

وتحدث هينتون في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” عن توقعاته للنهوض بالذكاء الاصطناع. مقارنًا اختراع الذكاء الاصطناعي بالكهرباء أو العجلة.

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تطوير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة

وقال هينتون، الذي يعمل في عملاق التكنولوجيا “جوجل” وجامعة تورونتو، إن “تطوير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يتقدم في وقت أقرب مما قد يتخيله الناس”.

وأضاف: “الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة هو ذكاء اصطناعي له العديد من الأغراض المقصودة وغير المقصودة، بما في ذلك التعرف على الكلام والإجابة على الأسئلة والترجمة”.

وتابع: “حتى وقت قريب جدًا، كنت أعتقد أنه سيكون هناك من 20 إلى 50 عامًا قبل أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي للأغراض العامة”. لكنه استدرك قائلاً: “الآن أعتقد أنه قد يكون 20 عامًا أو أقل”.

القضاء على البشرية

وردًا على سؤال عن فرص الذكاء الاصطناعي “في القضاء على البشرية”، قال هينتون: “أعتقد أنه ليس مستبعدًا. هذا كل ما سأقوله”، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

ويشير الذكاء الاصطناعي العام إلى القدرة المحتملة لعامل الذكاء على تعلم أي مهمة عقلية يمكن للإنسان القيام بها. ولا يزال علماء الكمبيوتر يدرسون ما إذا كان ذلك ممكنًا.

قال هينتون إنه من المعقول أن تكتسب أجهزة الكمبيوتر في النهاية القدرة على خلق أفكار لتحسين نفسها، “هذه مشكلة، صحيح. يجب أن نفكر مليًا في كيفية التحكم في ذلك”.

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مخاطر الذكاء الاصطناعي

لكن عالم الكمبيوتر أوضج أن أخطر عواقب الذكاء الاصطناعي لن تتحقق في المستقبل القريب.

وأضاف هينتون: “أعتقد أنه من المعقول جدًا أن يقلق الناس بشأن هذه القضايا الآن، على الرغم من أنها لن تحدث في العام أو العامين المقبلين. يجب أن يفكر الناس في هذه القضايا”.

وتأتي تعليقات هينتون مع استمرار تزايد شعبية روبوت الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن آي”، والذي القدرة على تأليف الأغاني وكتابة النصوص وحتى الشفرات البرمجية.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، سام التمان، عن الاختراع اذلي طورته إنشاء شركته في وقت سابق من هذا الشهر: “يجب أن نكون حذرين هنا. أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا سعداء لأننا خائفون قليلاً من هذا”.