الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية
“موهبة”: فتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا بـ 18 مدينة
لن تتوقف عن تناوله بعد الآن.. 8 فوائد مذهلة للكركم
باليوم والتاريخ.. موعد صرف “حساب المواطن” لدفعة أبريل
ظهر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة ما بين حائل والقصيم
توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية
٠٤:١٤:٣٩ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت جمعية التمور للخدمات الإنسانية أنها وزعت أكثر من 3760 طنًا من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الأهلية.

توزيع التمور على 1.6 مليون مستفيد

وأوضحت أن الكميات الموزعة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، من خلال 470 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة، وذلك بتكليف من وزارة الموارد البشرية.

وأكدت أن برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات الأهلية برنامج سنوي تُشرف عليه الوزارة بهدف إمداد الجمعيات الأهلية سنويًا بما يحتاجون إليه من تمور قبل شهر رمضان المبارك.

وأضافت الجمعية أنها دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني والتي تيسر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير عن التنفيذ.

توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور

وأكدت أنه تم توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36% عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة بهدف:

1 – رفع جودة الحياة للمستفيدين.

2 – تحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية.

3 – توفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.

وبينت أنها حظيت بثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثقة المركز الوطني للنخيل والتمور لتوزيع التمور خلال عام 1444 هـ.

ولفتت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتداداً لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى:

1 – تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي.

2 – رفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور.

الصورة

اقرأ أيضًا:

لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة

“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية التمور الجمعيات الأهلية الخدمات الإنسانية الموارد البشرية جمعية التمور شهر رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
أثناء الامتحانات.. 5 نصائح ذهبية لتقوية ذاكرة الطلاب

أثناء الامتحانات.. 5 نصائح ذهبية لتقوية ذاكرة الطلاب

٠٣:٣٢ ص، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
أمريكا تكشف مفاجأة: الصين تعاقب العالم كله بهذا القرار

أمريكا تكشف مفاجأة: الصين تعاقب العالم كله بهذا القرار

٠٤:٣٢ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
بالفيديو.. القبض على نائب سابق بالبرلمان المصري بتهمة اختطاف ابنه!

بالفيديو.. القبض على نائب سابق بالبرلمان المصري بتهمة اختطاف ابنه!

١٢:٥٦ ص، الجمعة، ٠٨ يوليو ٢٠١٦
رئيس الفلبين يُخطر «واشنطن» بإجلاء القوات الأمريكية عن بلاده «في أسرع وقت»

رئيس الفلبين يُخطر «واشنطن» بإجلاء القوات الأمريكية عن بلاده «في أسرع وقت»

٠٢:٤٦ ص، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *