لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

تواصل – واس:

أعلنت جمعية التمور للخدمات الإنسانية أنها وزعت أكثر من 3760 طنًا من تمور الدولة المخصصة للجمعيات الأهلية.

توزيع التمور على 1.6 مليون مستفيد

وأوضحت أن الكميات الموزعة استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، من خلال 470 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة، وذلك بتكليف من وزارة الموارد البشرية.

وأكدت أن برنامج توزيع تمور الدولة على الجمعيات الأهلية برنامج سنوي تُشرف عليه الوزارة بهدف إمداد الجمعيات الأهلية سنويًا بما يحتاجون إليه من تمور قبل شهر رمضان المبارك.

وأضافت الجمعية أنها دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني والتي تيسر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير عن التنفيذ.

توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور

وأكدت أنه تم توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمور التي خصصتها الدولة لتغطية احتياجات 470 جمعية أهلية بزيادة وصلت 36% عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن البرنامج يعزز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة بهدف:

1 – رفع جودة الحياة للمستفيدين.

2 – تحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية.

3 – توفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.

وبينت أنها حظيت بثقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثقة المركز الوطني للنخيل والتمور لتوزيع التمور خلال عام 1444 هـ.

ولفتت إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتداداً لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى:

1 – تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي.

2 – رفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور.

اقرأ أيضًا:

لماذا نفطر على التمر؟ .. فوائد غذائية تعرفها لأول مرة

“الصحة” تحذر من تناول التمر والعسل بكثرة.. وتكشف السبب