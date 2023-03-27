لن تتوقف عن تناوله بعد الآن.. 8 فوائد مذهلة للكركم

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يحتوي الكركم على فوائد عدة، إذ يمكن أن يقلل من انتشار السرطان ويطيل التيلوميرات، التي تلعب دورًا في إطالة العمر.

وقال الدكتور أندريه بريتان ديسون، الرئيس السريري في عيادة إكستينسا لمكافحة الشيخوخة ببريطانيا: “هناك الكثير من البدع والاتجاهات والمشروبات والأطعمة في زجاجات أو عبوات فاخرة، مما يجعل ادعاءات جريئة لا أساس لها بشكل عام بدون أساس علمي أو جدارة”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “ومع ذلك، هناك حالات متكررة تتمثل في وجود منتجات بسيطة وطبيعية وهبها الله يمكن أن تساعدنا في العيش لفترة أطول”.

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مضاد للسرطان

إذ تحمي للتوابل “الرخيصة والبسيطة” من “التأثيرات المضادة للسرطان” إلى القوى “المضادة للالتهابات”، وتوفر مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، وفقًا للمؤسسة الصحية الخيرية “نافيلد هيلث”.

على سبيل المثال، وجدت الأبحاث أن الكركم يمكن أن يقلل من انتشار السرطان ويساهم في موت الخلايا السرطانية.

علاوة على ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة، المعروفة باسم البوليفينول، والتي يمكن أن تساعد في إرساء الأساس لطول العمر، كما أوضحت الدكتورة بريتان ديسون.

وكشف الدكتور بريتان ديسون عن فوائد مادة البوليفينول الموجودة في الكركم، وتتمثل في:

-تقلل الالتهاب

-تساعد على إنقاص الوزن

-تعزز الحالة المزاجية

-تطيل التيلوميرات

-تحفز عمليات إصلاح الحمض النووي

-تقلل من شيخوخة الدماغ

-تساعد على توازن السكر في الدم

-تثير مضادات الأكسدة في الكبد.

تأثير الكركم على التيلوميرات

والتيلوميرات هي الأغطية الواقية في نهايات الحمض النووي الخاص بك. ومع التقدم في العمر، تتقلص تدريجيًا. في النهاية، تصبح أقصر من أن تؤدي وظيفتها ولا تستطيع الخلايا أن تؤدي وظيفتها الطبيعية.

وكلما كانت التيلوميرات أطول، كلما كان الحمض النووي أصغر، مما يعني أن الحفاظ عليها في حالة جيدة يمكن أن يزيد أيضًا من طول العمر.

وفي حين أن الكثير من الأبحاث البشرية أثبتت أن الكركم يمكن أن يقلل الالتهاب ويقدم فوائد صحية أخرى، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يطل العمر.

الكركم وإطالة العمر

قال الدكتور بريتان ديسون: “غالبًا ما تُستخدم ذبابة الفاكهة المتواضعة في تجارب طول العمر، وقد شهد الأصدقاء الصغار زيادة بنسبة 26 في المائة في عمرهم باستخدام مكملات الكركم”.

وأضاف: “لا أتوقع 20 عامًا إضافية على البشر، ولكن عند دمجها مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والنوم والعقلية الإيجابية، يمكن أن تفعل أشياء جيدة فقط في دعم حياة أكثر صحة”.

ويعود سبب ارتباط الكركم بفوائد صحية لا حصر لها إلى مكونه الفعال المسمى الكركمين، إلا أن مشكلته هي أنه عادة ما يتم امتصاص القليل جدًا منه.

أضاف الدكتور بريتان ديسون: “يجب تناول الكركم مع الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص في الأمعاء بشكل كبير. بدون إضافة الفلفل الأسود لن تمتص أي كمية ذات معنى”.