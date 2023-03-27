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ظهر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة ما بين حائل والقصيم
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ظهر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة ما بين حائل والقصيم

ظهر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة ما بين حائل والقصيم

ظهر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة ما بين حائل والقصيم
٠٣:٥٤:٥٩ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل طقس غير مستقر وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت قبل قليل كميات غزيرة من الأمطار ما بين منطقتي حائل والقصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انهمرت الأمطار ما بين القصيم وحائل وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني القصيم جريان السيول حائل

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