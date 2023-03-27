“موهبة”: فتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا بـ 18 مدينة

تواصل – واس:

افتتحت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، التسجيل في 77 برنامجًا ضمن برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والعالمية والبحثية.

التسجيل سيكون حضوريًا مع 96 فصلًا إثرائيًا

وأوضحت أن التسجيل سيكون حضوريًا مع 96 فصلًا إثرائيًا افتراضيًا، لنحو 12 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وأضافت أن التسجيل يستمر حتى 13 يونيو 2023، على أن يبدأ البرنامج الأكاديمي والعالمي في 23 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023م، بينما يمتد البرنامج البحثي إلى 17 أغسطس 2023م.

البرامج الإثرائية ستقام في 18 مدينة داخل

وأكدت أن البرامج الإثرائية الأكاديمية الحضورية ستقام في 18 مدينة داخل المملكة، متضمنةً 36 وحدةً إثرائية.

فيما ستشمل البرامج التي ستعقد -افتراضياً- على 16 وحدة إثرائية، مفيدةً أن البرامج الإثرائية البحثية الحضورية ستعقد في 5 مدن وهي؛

1 – جدة.

2 – الدمام.

3 – الرياض.

4 – الظهران.

5 – الأحساء.

وبينت أن ذلك يأتي بمشاركة 340 طالباً وطالبةً، بينما يشارك بالبرامج التي ستعقد -عبر الاتصال المرئي- 60 طالباً وطالبةً.

وأكدت “موهبة” على أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري، بهدف:

1 – رفع الكفاءة والاستعداد.

2 – إثراء حصيلتهم المعرفية.

3 – إكساب مهارات القرن الواحد والعشرين.

4 – بناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم.

5 – تعزيز مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية.

كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تواكب أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وتوفير بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز.

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ويهدف برنامج موهبة الإثرائي البحثي، إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية بالإضافة إلى المهارات المتعلقة به.

ويتميز البرنامج بالاستثمار في الطلبة خلال المرحلة الدراسية؛ استعدادًا للدخول في المجال البحثي، ومساعدتهم في تحديد المسار العلمي في مرحلة متقدمة لوضع أهدافهم المستقبلية.

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