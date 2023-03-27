“خامس أيام رمضان”.. أحدث الخصومات وأسعار المنتجات الغذائية والإلكترونية في المتاجر

تواصل – فريق التحرير:

تكثف المتاجر الغذائية جهودها حاليا في محاولة للتنافس القوي بينها وبين بعضها البعض للحصول على رضى “المستهلك” الذي يصعب إرضائه في كثير من الأحيان.

ومع تواصل أيام شهر رمضان الكريم، تستمر التخفيضات في السلاسل الغذائية خاصة على أسعار السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الأطعمة وأدوات المنزل.

أسواق العثيم

تقدم “أسواق العثيم” العديد من العروض على الخضروات والفواكه، وهناك حاليا عرض متوفر على 2 كيلو من الطماطم بسعر 3.95 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على البطاطس حيث يباع عرض 2 كيلو من البطاطس بسعر 1.95 ريال سعودي، والبصل (2 كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي).

والجزر البلدي سعر الكيلو 3.5 ريال سعودي، وسعر الكيلو لليمون هو 4.5 ريال سعودي، بالإضافة لكثير من العروض على عدة أنواع أخرى مختلفة من الخضروات.

عروض في قسم الفواكه

وهناك عروض في قسم الفواكه منها عرض العنب الأبيض حيث سعر اثنان كيلو من العنب 14.95 ريال سعودي.

ويوجد عرض على البرتقال العصير بسعر الكيلو 2.5 ريال سعودي، بالإضافة لعرض الكمثرى روز مارى بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يوجد عرض على التفاح الأحمر بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو إلى غير ذلك من العروض المتاحة على أصناف الفاكهة المختلفة.

يوجد عروض في قسم البقالة حيث يباع سعر اثنان كيلو من العدس احمر المجروش بسعر 10.95 ريال سعودي.

بينما سعر اثنان كيلو من الفاصوليا الحمراء بسعر 14.95 ريال سعودي ،وغيرها الكثير من الحبوب والبقوليات المختلفة.

تخفيضات اللحوم

وفيما يخص اللحوم، أيضا هناك تخفيضات عليها، حيث يصل سعر كيلو لحم الخروف بالعظم 44.95 ريال سعودى إلى غير ذلك من العروض على الألبان والأجبان وجميع منتجات متجر العثيم.

عروض كارفور

تتميز بفروعها المنتشرة في كل أنحاء المملكة، وتقدم عروض حصرية من وقت لآخر على المنتجات.

ومن أبرز المنتجات المشمولة بخصومات رمضان في كارفور هي الأجهزة الإلكترونية.

متوفر هاتف أبل أيفون 14 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يوجد تخفيض كبير على هاتف أبل أيفون 12 بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

يوجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 04 إس بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي.

متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 23 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي.

كما متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي.

تخفيض على هاتف لينوفو كي 15 بلس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي

وأيضا هناك خصومات كبيرة على الأنواع التالية من شاشات التلفزيون:

كما متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس سمارت أندرويد بحجم شاشة 58 بوصة 4 كي.

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل سمارت أندرويد بحجم شاشة 50 بوصة 4 كي.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من أي تي إل سمارت أندرويد بحجم شاشة 32 بوصة.

كما متواجد شاشة تلفزيون مقدمة من سوني بحجم شاشة 65 بوصة 4 كي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل بحجم شاشة 55 بوصة.

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من أي تي إل سمارت أندرويد بحجم شاشة 65 بوصة 4 كي.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من شارب سمارت أندرويد بحجم شاشة 60 بوصة.