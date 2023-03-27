ضبط 27 مخالفا لنظام البيئة.. والكشف عن التهمة الموجهة إليهم

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مُخالفًا لنظام البيئة (21 مواطنا و6 مقيمين من الجنسية السودانية) ارتكبوا مخالفات رعي 629 متنا من الإبل و426 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وأضافت أن تلك الأماكن هي محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة الرعي 500 لكل متن من الإبل وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 لكل رأس.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي مخالفة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق.. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهم

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في 4 مناطق.. وهذا ما ضبُط بحوزتهم