مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي.. قبلة لمسلمي الأرجنتين في رمضان

تواصل – فريق التحرير

على الرغم من أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المسلمين في الأرجنتين، إلا أن التقديرات تشير إلى أنهم يشكلون واحدة من أكبر أقليات المسلمين في أمريكا اللاتينية؛ حيث يبلغ عددهم قرابة 750 ألف مسلم.

هجرات المسلمين إلى الأرجنتين

ويعود تواجد المسلمين في هذه الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية إلى ما قبل خمسة قرون، تزامنًا مع اكتشاف الإسبان والبرتغاليين العالم الجديد، حيث وصلت أعداد منهم إلى هناك مع موجات النزوح الأولى.

بينما توالت الهجرات في القرنين الـ 16 والـ 17 للأندلسيين المتظاهرين بالنصرانية قهرًا؛ أو من يسميهم الاسبان بـ “المورسكيين”، فرارًا من محاكم التفتيش.

أما الهجرات الحديثة فترجع إلى بدايات القرن الـ 20، حيث شهدت الأرجنتين توافد العديد من المسلمين، وأغلبهم عرب من سوريا ولبنان، نزحوا تأثرًا بالتطورات التي شهدتها المنطقة العربية في أعقاب الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

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لكن هذه الهجرة ما لبثت أن انقطعت عن الأرجنتين لمدة طويلة حتى تفوق المسلمون من غير الأصول العربية من باكستان وبنجلاديش والهند حتى وصلت نسبتهم إلى 55 في المائة من أعداد المسلمين هناك يقابلهم وجود عربي بنسبة 45 في المائة.

ويقدر عدد الأرجنتيين ذوي الأصول العربية اليوم بحوالي 350 ألف نسمة. معظمهم من المسيحيين واليهود الشرقيين، وربعهم مسلمون.

ويعد الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم من المسلمين سابقًاً، ولم يعتنق الكاثوليكية إلا عندما أراد الترشح للرئاسة، لأن الكاثوليكية شرط أساسي للحكم في الأرجنتين.

ومع مرور الأيام وبسبب الاضطهاد المتواصل ضاع الإسلام بين سلالاتهم، ولكن بقي بعضهم يفتخر بأصالته العربية الأندلسية.

تمركز المسلمين في العاصمة بيونس آيرس

ويعيش غالبية المسلمين بالأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس، وينتشر البقية في مختلف المناطق، ويوجد جامع كبيرة في بوينس آيرس، بناه المسلمون الأرجنتينيون في عام 1989. كما يوجد عدة مساجد أخرى خصوصًا في منطقة الحدود الثلاثية (منطقة الاتصال بين الأرجنتين والباراجواي والبرازيل).

ويصوم المسلمون في الأرجنتين، 12 ساعة في شهر رمضان الكريم، وتوجد منطقة يقال إنها تصوم فقط ثماني دقائق.

لكن الحقيقة أن سكان منطقة أوشوايا هذه المنطقة الواقعة في أقصي جنوب الكرة الأرضية, لايصومون ثماني دقائق كما قيل لكن هم يصومون عدد 8ساعات حلال شهر رمضان الكريم.

وكما المسلمين في الدول الأخرى، يعد شهر رمضان فرصة لتجمع المسلمين في رمضان، وإقامة موائد الإفطار الرمضانية، التي تعزز التقارب وتعمل على تحقيق الألفة بينهم، وهو فرصة للتخفيف من وطأة الاغتراب لدى الكثير منهم.

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مركز الملك فهد الثقافي الاسلامي

وفي عام 1996، بني أكبر مركز إسلامي في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، وهو مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، بمساعدة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ومساحته 20000 م2. ويقع في منطقة باليرمو، ويشمل مسجدًا ومكتبة ومدرستين وحديقة.

ويغلب على نشاطات المركز التعليم الديني ما بين تعليم اللغة العربية، وعقد الندوات، وإلقاء المحاضرات، إضافة إلى إجراء عقود الزواج وَفْقَ الشريعة الإسلامية.

ويشكل المركز أحد أهم المقاصد لمسلمو الأرجنتين. وفي العام الماضي، نظم إفطارات يومية للصائمين في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي استهدف قرابة 15 ألف مستفيد.

ويشتمل المركز على مسجد ومكتبة وملعب ومدرستين، للتعليم الإبتدائي والإعدادي لأبناء الجالية المسلمة.

ويحرص بعض أفراد الجالية المسلمة على اصطحاب معارف وأقارب من غير المسلمين إليها، لعلها تكون فرصة تذكي فضول هؤلاء ورغبتهم في اكتشاف دين الإسلام.

ويؤكد نايف الفعيم، مدير المركز، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجالية المسلمة في هذا البلد الجنوب أمريكي تقابل ذلك بدور إيجابي إزاء المجتمع الأرجنتيني المشهود له بشغف المعرفة وحب اكتشاف ثقافة الآخر وتقبلها بكل أريحية.

وفي الأرجنتين أيضًا، توجد المنظمة الإسلامية في أمريكا اللاتينية (IOLA)، وهي من أنشط المنظمات في أمريكا اللاتينية التي تقدم المعلومات وتنشر الإسلام في تلك المنطقة، كما تسعى لتوحيد وتوطيد الأخوة بين المسلمين هناك.

كما يوجد أيضًا في العاصمة مقر الجمعية العربية الأرجنتينية الإسلامية التي توفر التعليم لأبناء الجالية في مراحل الروضة والابتدائية حتى الثانوية.