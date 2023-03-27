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“المسند” يُحذر من موجة برد قادمة

“المسند” يُحذر من موجة برد قادمة

“المسند” يُحذر من موجة برد قادمة
٠٣:٠٨:١٠ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طالب أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، بعدم الاستعجال في خلع وتخزين ملابس الشتاء.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس الشتاء في المخازن، ظناً منه أن موجات البرد قد انتهت.

ونبه في الوقت نفسه، أنه من الأفضل أن ينتظر حتى بداية أبريل على الأقل.

وأضاف أن أجواء المملكة قد تشهد طقسًا متقلبًا وغير مستقر وقد يتفاجئ الناس هذه الأيام، بموجة برد عابرة.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

وقال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة الخامسة عشر.

أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة

وبين أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

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