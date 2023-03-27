استشاري يكشف مفاجأة حول شرب الماء مع الأكل

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كشف الطبيب والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، مفاجأة مدوية بشأن شرب الماء مع الأكل، مؤكدًا أنه لا ضرر طبي في ذلك.

لا ضرر لشرب الماء أثناء الأكل

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا يوجد أي دراسة تثبت أن هناك ضرر لشرب الماء أثناء الأكل، بل على العكس.

فوائد شرب الماء أثناء الأكل

وأضاف أن الدراسات الموثوقة علميًا أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل، وقبله وبعده له فوائد صحية كثيرة، منها:

1 – يمنع الإمساك.

2 – يساعد على الهضم.

3 – يقلل من شراهة الأكل.

4 – يمنع تلبّك المعدة والأمعاء.

5 – يقلل من تهيّج القولون العصبي.

6 – شرب الماء يسهّل الهضم ويقلل من الإمساك.

وتحت عنوان “اشرب ماء”، أكد أن هناك إشاعات من “مجاهيل” سببت عزوف البعض عن شرب الماء ومعظمها خاطئ.

وأكد أن شرب الماء لا يخفف حموضة المعدة كما يزعم البعض، ولا يسبب انتفاخ ولا بروز الكرش.

وبين أن ما يسمى بالكرش، هو نتيجة زيادة الأكل عن حاجة الجسم، وأن الانتفاخ بسبب نوع الطعام المسبب لتهيّج القولون.

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