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عاجل.. بشرى سارة لطلاب الجامعات بمنطقة القصيم
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عاجل.. بشرى سارة لطلاب الجامعات بمنطقة القصيم

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الجامعات بمنطقة القصيم

عاجل.. بشرى سارة لطلاب الجامعات بمنطقة القصيم
٠٢:٣٦:٢١ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة القصيم اليوم الإثنين، معالجة الازدحام المروري في أحد أكثر المناطق تكدسًا بسبب توجه الطلاب إلى الجامعات.

وجاء في حساب الأمانة عبر موقع “تويتر”: “قامت #أمانة_منطقة_القصيم وبتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير القصيم بإعادة دراسة وتصميم تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير سلطان (إشارة القرعاء) ومعالجة الإزدحام المروري بسبب كثرة الطلبة المتجهين إلى الجامعات”.

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ازدحام مروري

ويشهد هذا التقاطع، ازدحامًا مروريًا لطالما بحث المسؤولون طرق القضاء عليه.

وفي العام الماضي، طرح اجتماع برئاسة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عددًا من الحلول التي تسهم في الحد من تكدس المركبات المارة مع الطريق، ومعالجة ذلك لأهمية الطريق كونه يمثل شريانًا حيويًا، ويشهد حركة مرورية يومية مستمرة.

وأكد أمير القصيم وقتذاك، أهمية إيجاد الحلول التي تكفل معالجة الازدحام المروري على امتداد طريق الملك عبدالعزيز المؤدي إلى جامعة القصيم، وفق رؤية مرورية آمنة تضمن سلامة سالكي الطريق وتحد من الازدحام، خصوصًا أن الطريق يشهد ازدحامًا في أوقات الذروة.

https://twitter.com/Qassimmun/status/164031029463426

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الكلمات الدلالية:
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