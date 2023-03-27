مهندس بريطاني “غير مسلم” يصوم شهر رمضان كاملاً.. تعرف على السر

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أعلن مهندس بريطاني، اعتزامه صيامه شهر رمضان بالكامل من أجل جمع تبرعات لجمعيتين خيريتين، وإظهار تضامنه مع المسلمين خلال هذا الشهر.

ويصوم المسلمون في بريطانيا هذا العام أكثر من 14 ساعة من شروق الشمس في الساعة 6 صباحًا حتى غروب الشمس في الساعة 6:30 مساءً.

ومع تقديم الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يبدأ الصيام في حوالي الساعة 7.35 مساءً.

وقال فيل هيورث (35 عامًا): “لم أقم بالكثير من الاستعدادات لكني كنت أصوم يوميًا في الماضي. قيل لي إنه ليس طويلاً مثل أشهر الصيف، لكننا سنرى كيف ستسير الامور”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “التلجراف”: “لقد تلقيت تقويمًا به جميع الأوقات، وسأكون مستيقظًا عند بزوغ الفجر لأتناول شيئًا ما (السحور). لا أعتقد أن الطعام سيكون مشكلة ولكن سيكون نقص المياه أكثر”.

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دوافع المبادرة

وتابع متحدثًا عن مبادرته ودوافعه للقيام بها: “بالإضافة إلى جمع الأموال للأعمال الخيرية، فإنها تقربني من زملائي المسلمين”.

وأوضح هيورث، وهو مهندس، إن الفكرة راودته عندما كان جالسًا مع أصدقائه في مطعم، “لقد كان حقًا مجرد شيء طرحناه على العشاء عندما كنا نناقش رمضان مع أصدقائي المسلمين. لذا، فكرت لماذا لا ويمكنني جمع الأموال للأعمال الخيرية أيضًا”.

وأضاف: “سمع مدير مطعم Kebabish التحدي وعرض علي إطعامي لمدة شهر مجانًا!”، وأشار الأب لطفلين إلى أن أسرته كانت داعمة له: “لقد كانوا جيدين حقًا وهم يدعمونني طوال الوقت”.

ويأمل الرجل في جمع الأموال لصالح “بندلسايد هوسبيس”، وهي مستشفى لتخفيف آلام المرضى الميئوس من شفائهم في بيرنلي بإنجلترا، إلى جانب جمع تبرعات لصالح المتضريين من زلزال تركيا وسوريا.

وتابع: “لقد حددت هدفًا بمبلغ 500 جنيه إسترليني وآمل في تحقيقه بدعم من الناس من مختلف المجتمعات”.

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كيف صام أول يومين من رمضان؟

وروى هيورث كيف صام أول يومين من رمضان.

قال: “استيقظت قبل حوالي 12 دقيقة، أكلت على عجل. في اليوم التالي كان الجو قاسيًا بعض الشيء (…)، بدأ الصداع في حوالي الساعة 4 مساءً”.

وأضاف: “كسرت الصيام ببعض الماء وماء جوز الهند وبعد ذلك تناولت بعض المكرونة. سعيد لأنني نجحت في ذلك. قيل لي أن الأمر يصبح أسهل”.

وأوضح أنه في صباح اليوم التالي (الجمعة) انضم إليه ابنه في مبادرته، “استيقظت مع الكثير من الوقت هذه المرة. أراد طفلي أن يصوم اليوم كما كان يفعل ذلك صديقه في المدرسة”.

https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/23410169.non-muslim-phil-fast-whole-month-ramadan-charity/