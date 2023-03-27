“إيجار”: توثيق مليون عقد تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار

تواصل – واس:

أعلن برنامج إيجار عن تحقيق قطاع الإيجار التجاري أرقامًا قياسية؛ بتوثيقه أكثر من مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ تأسيسها.

توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري

وكشف البرنامج عن توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأكد أن هذه الأرقام تحققت في ظل ما تقدمه شبكة إيجار من خدمات ومميزات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري التجاري.

تسجيل جميع عقود الإيجار التجارية

وأوضح أنه يسعى دومًا لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما:

1 – يزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية.

2 – يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة.

3 – ييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”.

وتُقدم الشبكة عددًا من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل:

1 – وزارة العدل.

2 – وزارة التجارة.

3 – وزارة الاستثمار.

4 – الربط مع منصة بلدي.

5 – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى ان العقد التجاري في “إيجار”، يوفر عددًا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل:

1 – العقد المشروط.

2 – احتساب القيمة المضافة.

3 – منح صلاحيات أكبر للمستأجر.

4 – مرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها.

5 – المرونة في صياغة البنود والالتزامات.

6 – تسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي.

7 – تنوع العقارات “المراكز التجارية والمحال وأكشاك ومستودعات” وغيرها.

مزايا لجذب المستفيدين من قطاع الإيجار

وكانت “إيجار” أضافت العديد من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل:

1 – المؤشر الإيجاري.

2 – الاستلام والتسليم.

3 – السلوك الإيجاري.

4 – توثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة.

إتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: “مدى” و”سداد”، وشحن الأرصدة.

كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.

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